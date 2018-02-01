Курск, 1 февраля, 2018, 14:38 — ИА Регнум. В Курской области урочище Редкий лог в районе насаленного пункта Журавлино получит статус памятника природы регионального значения. Как сообщила пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии РФ, проект постановления о создании памятника природы уже согласован и направлен в областной департамент экологической безопасности и природопользования.

Марина Каширская ИА REGNUM Заповедник

Урочище расположено в пределах Юго-Западного ландшафтного района Курской области (Октябрьский муниципальный район). Редкий лог — уникальный комплекс лугово-степной растительности с ковыльными степями, в котором обитают редкие животные и растения, в том числе и внесенных в Красную книгу Российской Федерации. На его территории зарегистрировано 206 видов сосудистых растений, из которых 24 внесено в региональный Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения дикорастущих растений, лишайников и грибов. Есть на территории урочища и растения из Красной книги РФ: рябчик шахматный, ирис безлистный и ковыль перистый.

Животный мир Редкого лога представлен 82 видами насекомых и 46 видами позвоночных, входящих в региональную Красную книгу Курской области. К редким видам относятся богомол обыкновенный, жук-олень, куропатка серая и славка ястребиная.

Присвоение территории статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ) значит, что земли полностью или частично будут изъяты из хозяйственной деятельности. Такие меры, по словам главы Минприроды Сергея Донского, позволяют сохранить биологическое и ландшафтное разнообразие в России и на планете в целом. Общая площадь ООПТ регионального значения в 2017 году была увеличена на 1,3 млн га — за год в стране создали 79 особо охраняемых природных территорий регионального значения.

Результаты государственной экспертизы, подтвердившей, что урочище должно быть включено в перечень особо охраняемых природных территорий, были получены в конце октября 2017 года. В Минприроды сообщают, что курский памятник природы может стать местом проведения экологических экскурсий.

По данным департамента экологической безопасности и природопользования Курской области, сейчас статус особо охраняемых природных территорий носят 18 памятников природы и один дендрологический парк.

В 2017 году (Год экологии) Курская область заняла четвертое место в стране по качеству окружающей среды и природоохранной активности граждан.