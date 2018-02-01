Новосибирск, 1 февраля, 2018, 14:33 — ИА Регнум. В Новосибирске вновь обнаружены «серые схемы» при работе с дольщиками. На этот раз в центре внимания оказалась строительная компания «ПТК-30», которая ранее была уличена в невыплате заработной платы своим сотрудникам.

Дмитрий Арышев Пикет обманутых дольщиков «ПТК-30» 27 января

Напомним, осенью 2017 года по стройплощадкам компании «ПТК-30» прокатилась серия демаршей на кранах — сотрудники организации забирались на башенные краны с требованием выплатить им зарплаты. После этого под внимание попало и руководство группы компаний «ПТК-30». 30 октября 2017 года Железнодорожный районный суд Новосибирска заключил под стражу директора «ПТК-30», который обвиняется в «коммерческом подкупе» (ч. 8 ст. 204 УК РФ).

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Претензии к строительной компании оказались не только у сотрудников, но и у дольщиков. 27 января более ста обманутых дольщиков с четырёх жилых комплексов, которые строит «ПТК-30», вышли на пикет.

Люди требовали от организации вывести 115 квартир из залога, то есть рассчитаться с банком, чтобы он снял обременение с квартир и люди смогли оформить на них право собственности. Кроме того, требовали немедленно возобновить строительство домов во всех четырёх жилых комплексах — сроки сдачи уже просрочены.

Недовольство и социальная напряженность вокруг «ПТК-30» привели к проверке компании со стороны министерства строительства Новосибирской области.

«В ходе осуществления полномочий в сфере долевого строительства путём контрольно-проверочных мероприятий выявлены факты привлечения денежных средств граждан с нарушением ФЗ № 214-ФЗ. В ряде случаев денежные средства граждан для строительства объектов принимались по так называемым «серым схемам», в нарушение ФЗ № 214-ФЗ. С гражданами заключались предварительные договоры участия в долевом строительстве, договоры займа, а не договоры участия в долевом строительстве», — заявили в региональном минстрое, подчеркнув, что эти факты могли быть выявлены только в результате обращений граждан, поскольку такого рода договоры невозможно отследить в рамках выполнения государственной функции контроля в области долевого строительства — данные сделки не проходят правовую экспертизу и государственную регистрацию, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Для разрешения ситуации министерство строительства региона подготовило законопроект «О внесении изменений в ст.1 закона области «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов» и о внесении изменений в ст.15 закона «Об использовании земель на территории Новосибирской области».

Известно также, что банком «Открытие» подано три заявление о признании банкротом следующих юридических лиц группы компаний «ПТК-30»: «Инвестком», «Партнёр-Инвест», Производственно-техническая компания «Стройинвест», сумма требований по каждому из трёх заявлений составляет 2,1 млн рублей. «Энергокапитал» также обратился в Арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ООО Виакон «Проект Радуга», также входящегов группу компаний, сумма исковых требований — 2,3 млн рублей.

В то же время на официальном сайте строительной компании отмечается, что в настоящее время «компания, действительно, оказалась в сложной экономической ситуации, но мы никогда не пасовали перед трудностями».

«К сожалению, есть определённые тёмные силы, которым абсолютно не нравится стабилизация положения в компании, которые дестабилизировали положение по выплате заработной платы, теперь ещё пытаются внести панику и напряжённую обстановку среди инвесторов и дольщиков. Уважаемые наши партнеры! За 20 лет нашей работы на рынке недвижимости у нас не было ни одного обманутого дольщика. Да, были просрочки по вводу объектов в эксплуатацию, но мы всегда прилагали максимальные усилия и исполняли свои обязательства перед Вами. Уверен и сейчас, мы найдем с Вами взаимопонимание для достижения положительного результата. Обращаюсь к Вам с просьбой, не поддаваться на провокации со стороны третьих лиц», — приводятся на сайте слова гендиректора группы Владимира Коновалова.

Как уже отмечалось это не первый случай, когда «серые схемы» оставляют так называемого дольщика и без жилья, и без денег. Похожая ситуация произошла с дольщиками стройки по адресу ул. Тульская. Строительство объекта началось в 2004 году. Когда возникли проблемы на объекте, в 2011 году, выяснилось, что в строительстве дома по ул. Тульской участвуют две группы граждан, претендующих на жилые помещения. Одна группа — граждане, с которыми застройщик заключил договоры долевого участия в строительстве указанного жилого комплекса и получил от них денежные средства. Другая группа — граждане, заключившие в течение 2014−2016 годов предварительные договоры с генеральным подрядчиком без согласия застройщика (по информации генподрядчика — 178 человек)».

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Обманутые дольщики дома по ул. Тульской выходили на голодовку, которая подвигла власти начать заниматься этой проблемой. А во время парламентских слушаний на тему «Формирование эффективных механизмов защиты прав и законных интересов участников долевого строительства» 3 июля 2017 года председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на требования новосибирских дольщиков и согласился сними в том, что вопрос с договорами о долевом участии непростой и сегодня является актуальным не только для самих дольщиков, но и для власти.

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