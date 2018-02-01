Ярославль, 1 февраля, 2018, 14:25 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области произошли очередные кадровые перестановки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Ярославской области

Свой пост покинул директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Юрий Фирсов.

В настоящее время его обязанности исполняет заместитель директора департамента — председатель комитета природных ресурсов и экологии Дмитрий Пеньков.

О причинах, по которым Юрий Фирсов оставил свою должность, пока неизвестно.

Он перешел в правительство Ярославской области из Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в октябре 2016 года. Фирсов занимал руководящие позиции в федеральных и региональных органах в сфере охраны окружающей среды.