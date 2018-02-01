Калуга, 1 февраля, 2018, 14:08 — ИА Регнум. Сегодня, 1 февраля, в Калуге состоялось открытие декады молодого педагога. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, участниками мероприятия стали педагоги региона со стажем работы до трёх лет, их кураторы от муниципалитетов, председатели районных советов молодых педагогов.

Пресс-служба правительства Калужской области Министр образования и науки области Александр Аникеев

Читайте также: Молодые учителя проведут в Калуге «Уроки под открытым небом»

С приветствием к ним обратились руководители отраслевого профсоюза, учителя со стажем, руководители образовательных учреждений.

Читайте также: Глава Калуги поздравил педагогов с наступающим Днем учителя

В рамках декады в Калужском государственном институте развития образования, Областной детской библиотеке и школах Калуги состоятся семинары, практические занятия, консультации, открытые уроки и мастер-классы по различным направлениям.

Отмечается, что мероприятие нацелено на оказание методической помощи молодым учителям в адаптации к педагогической деятельности, а также содействие в развитии их профессионального мастерства.

Декада продлится в регионе до 9 февраля.

Добавим, что, по данным минобрнауки Калужской области, в 2017 году в образовательные организации региона пришли работать 189 молодых педагогов, большая часть из них — в школы. По сравнению с 2016 годом количество молодых специалистов увеличилось на 33 человека.