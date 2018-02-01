Ереван, 1 февраля, 2018, 14:08 — ИА Регнум. Правительство Армении на сегодняшнем заседании одобрило проект закона «О структуре и деятельности правительства Республики Армения».

gov.am На заседании правительства Армении. 01.02.2018 г,

Представляя проект закона правительству, министр юстиции Давид Арутюнян отметил, что законопроект устанавливает, что заседания правительства будут проходить в закрытом режиме.

«Решением премьер-министра часть заседаний могут проходить за закрытыми дверями», — сказал Давид Арутюнян.

По словам министра, член правительства без разрешения премьер-министра не имеет права оглашать информацию о ходе обсуждения какого-либо вопроса, обсуждаемого правительством Армении.

В настоящее время заседания правительства проходят в открытом режиме: за закрытыми дверями проходят только обсуждения по включенным в повестку вопросам, которые являются государственной тайной.

После заседания Давид Арутюнян министр юстиции Армении пояснил журналистам, что проведение заседаний правительства в открытом режиме привело к отрицательным последствиям.

«Во всех странах заседания правительства проходят за закрытыми дверями, и в этом плане Армения является исключением. Проведение заседаний в закрытом формате позволяет более откровенно и свободно обсуждать различные предложения членов кабинета министров», — сказал Арутюнян. — В ходе заседаний не происходит реального обсуждения, оно проходит либо до, либо после него. А это уже ненормальное явление».

При этом он отметил, что речь идет не только о запрете на допуск к заседаниям представителей СМИ, напомнив, что на заседаниях присутствуют представители различных структур, которые не в ходят в состав правительства.

Однако все это, по словам главы минюста, не означает, что деятельность правительства не должна быть прозрачной.

«В законопроекте в качестве обязанности премьер-министра отмечено: он должен обеспечивать прозрачность деятельности правительства, доступность информации для общественности», — сказал он.