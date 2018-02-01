Тюмень, 1 февраля, 2018, 13:52 — ИА Регнум. Колесо десоветизации катится по Тюмени. В мэрии рассматривают предложение депутата городской думы Игоря Ракши переименовать улицы Хохрякова и Коммунистическую на Успенскую и Большую Монастырскую соответственно дореволюционным названиям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации Тюмени.

Bundesarchiv.de Как выглядят десоветизаторы

По мнению тюменского депутата, у революционного деятеля и героя гражданской войны ХХ века Павла Хохрякова были «руки по плечи в крови». Мотивировку по переименованию он опубликовал на своей странице сети Facebook.

«Успенская — историческое название улицы, а у революционера Павла Хохрякова при жизни руки были по плечи в крови. Сегодня дети наши ходят по этим улицам, восхваляющим до сих пор имена террористов, а значит, воспитываются на почитании и пропаганде кровавых убийц», — приводит свои доводы Игорь Ракша.

Он заявил также, что Павел Хохряков сопровождал последнего российского императора Николая II к месту казни, в Екатеринбург, и утопил в реке священнослужителей Тобольска. Что касается улицы Коммунистической, то она не спрягается с расположенными там православными зданиями и Свято-Троицким монастырем, уверен депутат.

«Целый комплекс религиозных объектов располагается на улице с названием Коммунистическая, что вызывает не только непонимание у гостей города и его жителей, но и порой становится предметом иронии», — аргументирует депутат в обращении на имя директора департамента земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени Дмитрия Иванова.

Bundesarchiv.de Как выглядят десоветизаторы

Мнения горожан в социальных сетях по поводу переименования улиц Тюмени разделились (орфография и пунктуация сохранены — ИА REGNUM ).

«Конечно, нужно вернуть исторические названия улицам, но только если они благозвучны в современном языке. А иначе зачем, например, менять Пароходскую на Пристанскую? Обязательно нужно оставить названия в честь героев Советского Союза (например, Полины Осипенко и Николая Кузнецова). А вот имена деятелей 1917—1922 годов должны исчезнуть», — считает один из пользователей.

«Зачем? В городе больше проблем нет или много лишних денег на смену адреса? А людям волокиты сколько с переоформлением документов на новый адрес, начиная с паспорта и до документов на квартиры. Организации так же должны все документы и печати поменять», — возражает другой.

«Декоммунизация начала и наш город задевать. Запомните одно — очерняете СССР придёте к Гитлеру. Подтверждений этому масса, от Коли в рейхстаге до танцующих и плюющих в Вечный огонь», — предупреждает тюменец.

Причем тюменские активисты движения общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл», которым руководит Игорь Ракша, собираются в будущем переименовать не две, а 43 улицы в столице Тюменской области. К примеру улица Луначарского должна, по их мнению, стать Никольской, Красина — Телеграфной, Кирова — Войновской, Челюскинцев — Иркутской, Дзержинская — Садовой, Первомайская — Голицынской и так далее.

Столь мощному замаху десоветизации администрация Тюмени пытается поставить заслон, напоминая, что переименование улиц — дело дорогостоящее. Прежде всего, для граждан, которым придется менять документы, проходить перерегистрацию в налоговых, миграционных и прочих органах, вплоть до ГИБДД. Как выход, в столице Тюменской области делают сейчас карты и указатели с двойным названием — действующим и историческим.

Напомним, колесо десоветизации катится по стране не первый год. В Екатеринбурге, к примеру, в 2016 году улицу Толмачёва намеревались переименовать в Царскую. Но после протестов горожан Царской стала та часть улицы Толмачева, где нет жилых домов. Граждане, проживающие на улице, высказались резко против переименования.

В Самарской области обсуждается на сегодняшний день возможность переименования целого города Тольятти в Ставрополь-на-Волге.