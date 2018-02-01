К чему приведут «польские лагеря смерти»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 1 февраля, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- В ожидании последствий: Польша запретила упоминать «польские концлагеря»;
- С целью сотрудничества: Москва догоняет Париж в рейтинге Всемирного банка;
- Нота протеста: Анкара посчитала заявление Макрона оскорблением;
- Одна из самых кровопролитных: в ООН оценили число жертв войны в Донбассе;
- Вера в справедливость: санкции МОК аннулированы в отношении 28 спортсменов России.