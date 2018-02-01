Улан-Батор, 1 февраля, 2018, 13:24 — ИА Регнум. Мирные митинги, организованные оппозиционной Демократической партией, прошли по всей Монголии сегодня, 1 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ

По словам организаторов, митинги должны помочь объединить голоса граждан, недовольных повышением налогов, требующих распустить парламент страны.

Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ

«Нам пора бороться за то, чтобы власти Монголии работали во имя интересов и ценностей своего народа. Более 28 лет, с тех пор как победила демократическая революция, в основном власть в стране была в руках Монгольской народной партии (МНП). За это время они продали иностранным компаниям богатства Монголии за бесценок, а сами разбогатели. Терпение наше исчерпано. Наступило время, когда монголы должны сами стать хозяевами своей родины. Во имя этого мы и организуем народный митинг», — заявил председатель Демократической партии и член парламента Монголии Содномзундуйн Эрдэнэ.

Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ

В митинге, проведенном на центральной площади Улан-Батора, приняли участие жители девяти районов города. По словам организаторов, собралось более 5000 человек. Для обеспечения общественной безопасности рядом с митингующими дежурили полицейские.

Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ

В руках участников митинга были лозунги «Маньчжурская политика стала политикой Монгольской народной партии». Они говорили о том, что «монгольский народ преодолел пытки маньчжуров, а сейчас не может преодолеть повышенные МНП налоги».

Напомним, Монголия с XVII века до начала ХХ века находилась в составе Цинской империи и обрела независимость только в 1924 году в результате народной революции. За это время не раз проходили народные восстания, но обострилась борьба за освобождение страны от маньчжурского ига в 1911 году, после свержения династии Цин в Китае.

Митингующие несли цепи и макеты камней с надписями «Долг», «Смерть» и «Налоговое бремя». Они заявляли, что этим хотели показать сходство маньчжурского ига и политики Монгольской народной партии.

Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ

Участники митинга потребовали ответа на требования Демократической партии, затем шествие обошло вокруг Дворца правительства.

Собравшиеся в числе прочего требовали отменить решение о повышении девяти категории налогов и немедленно принять меры по устранению атмосферного загрязнения.

Такие же мирные митинги, организованные оппозицией Монголии, состоялись и в центрах аймаков страны. Организаторы подчеркнули, что митинги будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут конкретный результат.

И сегодня же члены парламента от Демократической партии в знак протеста покинули зал заседаний сессии.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Монголия для преодоления экономических трудностей решила принять участие в программе кредитования МВФ. Одним из условий выделения денег было внесение поправок в государственный бюджет 2017 года. Власти страны решили пополнить бюджет путем повышения ряда налогов, а также увеличения пенсионного возраста, что вызвало бурю протеста со стороны населения. Профсоюзы Монголии не раз организовывали многотысячные митинги и пригрозили правительству всеобщей забастовкой. Хотя власти называют участие в программе МВФ единственным выходом из экономического кризиса, оппозиция обвиняет их в принятии необдуманного решения.

В результате акций протеста общественность Монголии уже добилась отмены повышения подоходного налога.