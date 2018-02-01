Чебоксары, 1 февраля, 2018, 13:21 — ИА Регнум. В Чувашии на содержание кадетского корпуса дополнительно нужно более 54,8 млн рублей. Эти расчёты привело минобразования республики, предложив внести правки в закон об образовании, включив нормы об обеспечении обмундированием и питанием. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM Визит в 2017 году в Чувашию Михаила БабичаЧувашия на содержание кадетов дополнительно направит 55 млн рублей

Проектом предлагается дополнить закон об образовании в Чувашии нормами по обеспечению за счёт бюджета региона бесплатным питанием и обмундированием учащихся государственных общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные школьные программы с целью подготовки к военной службе. В частности, в данном случае изменения вносятся в связи со строительством Чувашского кадетского корпуса ПФО, который примет первых учеников в сентябре 2018 года. Он будет рассчитан на 400 учащихся с круглосуточным пребыванием.

Отметим, с 2016 года в ведении министерства находится бюджетное общеобразовательное учреждение «Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова». В настоящее время учатся более 200 человек.

«Все обучающиеся находятся на полном государственном обеспечении и обеспечиваются форменной одеждой, вещевым имуществом, мягким инвентарем и бесплатным питанием», — отмечают в минобразования.

По расчётам ведомства, для реализации проекта необходимо выделение дополнительного финансирования в размере 54 833,3 тыс. рублей. Из них на форменное обмундирование нужно 39 137,3 тыс. рублей, на обеспечение бесплатного питания — 10 816 тыс. рублей, спортивную форму — 3 880 тыс. рублей, закупку мягкого инвентаря — 1 000 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июня 2017 в Москве соглашение о взаимодействии по созданию Чувашского кадетского корпуса ПФО подписали года министр обороны РФ Сергей Шойгу, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, глава госкорпорации «Ренова» Виктор Вексельберг и руководитель Чувашии Михаил Игнатьев. Профиль у Чувашского кадетского корпуса будет воздушно-космический.

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Кадетский корпус планируется ввести в сентябре 2018 года, контракт на строительство заключен с ООО «Фирма «Старко». Строительные работы идут с отставанием от графика.