Москва, 1 февраля, 2018, 13:12 — ИА Регнум. В Москве в первые выходные февраля выпадет рекордное количество снега: сугробы вырастут почти на полметра, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

По его словам, с субботы на воскресенье выпадет 25−30 сантиметров снега, а в понедельник и вторник 5 и 6 февраля — еще около 10 сантиметров.

В настоящее время все службы жилищно-коммунального хозяйства столицы работают в круглосуточном режиме. Они готовы к борьбе с последствиями снегопада.

Ранее в конце января за трое суток с 29 по 31 января выпало две трети месячной нормы осадков, которая составляет 42 мм. Всего в январе выпало 157% от месячной нормы — 66 мм осадков.

Также январь 2018 года стал аномально теплым: средняя температура воздуха превысила многолетние значения на 4,9 градуса.