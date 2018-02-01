Москва, 1 февраля, 2018, 12:58 — ИА Регнум. После максимумов прошлой недели (71,25 доллара за баррель 28 января) цены скорректировались на фоне роста добычи нефти в Штатах и укрепления доллара США, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаил Грачёв.

eluela31 Нефть

«Два фактора сыграли на снижение котировок нефти марки Brent до 67,97 доллара за баррель 31 января. Выросло количество буровых установок в США на 12 (до 759 буровых против 747 неделю назад).

Запасы сырой нефти также выросли на 6,776 млн баррелей за неделю по отчёту министерства энергетики США», — привел цифры эксперт.

Правда, к концу вчерашних торгов цены отыграли падение, и сегодня марка Brent торгуется около 69 долларов за баррель. Вероятно, более сильное падение сдержало сокращение запасов дистиллятов и бензина (-1,940 и — 1,980 млн баррелей соответственно). Добыча нефти, при этом, вплотную приблизилась к 10,00 млн баррелей в сутки и составила 9,919 млн бочек в сутки.

«Совокупность этих факторов пока поддерживает цены на текущих уровнях, но это равновесие довольно хрупкое. Достаточно какого-либо значимого факта, чтобы ситуация изменилась», — полагает Грачёв.

Это может быть статистика по количеству буровых в ближайшую пятницу, либо разворот доллара США к снижению в конце недели. Курс доллара на рынке Форекс показывает признаки снижения к основным валютам, это может оказать поддержку ценам на нефть.

«До конца недели цена марки Brent, вероятнее всего, останется в диапазоне 68,50 — 69,70 доллара за баррель. Марка WTI снизила отставание в цене от Brent, и этот тренд на сокращение спреда между сортами может развиться.

Скорее всего WTI закроет неделю около 66,50 доллара за баррель», — считает эксперт.

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