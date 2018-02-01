Анкара, 1 февраля, 2018, 13:08 — ИА Регнум. Турция попросила Москву экстрадировать террориста Михрака Урала, ответственного за гибель турецких граждан, сообщает 1 февраля Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Урал был замечен во время сирийского конгресса, проходящего в Сочи. Турецкая сторона отреагировала на это незамедлительно.

«Мы быстро среагировали на участие в форуме этого террориста и потребовали у России разъяснений», — подчеркнул министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы желаем немедленного ареста данной личности и его экстрадиции в Турцию», — добавил глава внешнеполитического ведомства.

Президент Турции Реджем Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным высказал свое «неудобство» относительно пребывания террориста в Сочи.

Напомним, Михрак Урал обвиняется в совершении террористического акта в мае 2013 года на территории Турции, в ходе которого погибли 52 человека.