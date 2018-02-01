Ростов-на-Дону, 1 февраля, 2018, 12:48 — ИА Регнум. Водитель рейсового автобуса, следовавшего из Саратова в Ростов-на-Дону в ночь на 31 января, задержан. Предполагается, что он не выбрал безопасную скорость движения в условиях гололеда, из-за чего автобус съехал в кювет. В региональной прокуратуре ИА REGNUM уточнили, что после проведённой проверки меры могут быть предприняты в отношении компании-перевозчика ООО «Нейтрансфер Ростов-на-Дону».

Rostov.sledcom.ru На месте ДТП

Вместе с тем ранее ТАСС генеральный директор компании-перевозчика заявлял, что у водителя автобуса за плечами более чем десятилетний опыт вождения, а транспортное средство было технически исправно. Автобус эксплуатировался с 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 31 января рейсовый автобус, следовавший из Саратова в Ростов-на-Дону, опрокинулся в кювет на трассе в Белокалитвинском районе. В результате автокатастрофы, по некоторым данным, погибли пять человек, в том числе ребёнок, ещё 15 пострадали. Официально сообщается о четырёх погибших. Всего в автобусе находились 33 человека — 31 пассажир и два водителя.

В региональном министерстве здравоохранения ИА REGNUM проинформировали, что семь пострадавших в результате аварии выписаны из больницы, восемь человек остаются в центральной городской больнице Каменска-Шахтинского и семеро — в центральной районной больнице Белокалитвинского района. Один из госпитализированных пассажиров находится в тяжёлом состоянии.

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Напомним, по факту дорожной аварии возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Проверкой компании-перевозчика занимается Ространснадзор.

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