Москва, 1 февраля, 2018, 12:42 — ИА Регнум. Пресненский суд Москвы признал бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых виновным по делу о получении взятки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Белых с адвокатом в зале судебных заседаний

В настоящее время в суде идет оглашение приговора. Судья Татьяна Васюченко назовет наказание для Белых в заключительной части судебного акта.

Обвинение просит для экс-губернатора 10 лет колонии строгого режима и штраф в 10 млн рублей. Также прокурор просит ввести запрет Белых на восемь лет после отбытия основного наказания занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

В случае, если суд примет эту меру, что бывший губернатор восемь лет не сможет выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в госорганах.

Сам Белых себя виновным не признает. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Напомним, Никита Белых был задержан в одном из московских ресторанов 24 июня 2016 года, а 25 июня Басманный суд Москвы санкционировал его арест. По версии следствия, лично и через посредников Белых получил две взятки в особо крупном размере на общую сумму в 600 тыс. евро.