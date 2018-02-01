Калуга, 1 февраля, 2018, 13:18 — ИА Регнум. В Калужской области на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году предусмотрено 360,6 млн рублей. 152,4 млн рублей выделят из федерального бюджета, а 208 млн рублей — из областного. Об этом заявили на пресс-конференции с участием министра строительства и ЖКХ области Егора Виркова, городского головы Калуги Константина Горобцова и председатель народного совета «Правобережья» Калуги Эльвиры Капитоновой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области Министр строительства и ЖКХ области Егор Вирков и городской голова Калуги Константин Горобцов

Темой встречи, в частности, стала организация проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2018 году. Участники отметили, что в 2018 году рейтинговое голосование при выборе проектов реконструкции общественных пространств стало обязательным условием реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

«В этом году впервые состоится рейтинговое голосование по выбору общественных пространств для благоустройства. Рейтинговое голосование в обязательном порядке проводится в муниципальных образованиях с численностью более 20 тысяч человек. В Калужской области это города: Калуга, Обнинск, Малоярославец, Людиново, Киров, Балабаново. Дополнительно в рейтинговом голосовании участвуют Белоусово, село Восход Жуковского района, поселок Еленский Хвастовичского района, поселок Детчино, село Перемышль и город Таруса», — заявил министр Егор Вирков.

На территории Калужского региона до 9 февраля продлится сбор предложений от жителей. Прислать своё предложение можно на утверждённых интернет-порталах, также установлены специальные урны в общественных местах. В Калуге сбор мнений населения по определению общественных территорий для включения в планы благоустройства ближайших лет ведут в двух административных зданиях муниципалитета и восьми торговых центрах.

«Мы знаем и понимаем, что калужанам нужны места для семейного отдыха и благоустроенные дворовые территории, — заявил Константин Горобцов. — Ещё до появления приоритетного проекта по городской среде муниципалитет активно занимался строительством новых парков, ремонтом дворов. Программа «Формирование комфортной городской среды» даёт для этой работы хороший импульс. Поступило более 20 предложений от территориальных общин, касающихся общественных территорий, благоустройством которых нам предстоит заниматься в течение ближайших пяти лет».

Городской голова напомним, что в 2018 году в ходе избирательной президентской кампании в Калуге будет проводиться так называемое рейтинговое голосование по выбору территорий для последующего их благоустройства.

Председатель калужской Ассоциации ТОС, депутат городской думы Эльвира Капитонова сообщила журналистам, что в рамках предварительного обсуждения общественных территорий в ТОСах уже проведено около 10 встреч, в которых приняли участие более двух тысяч человек. На встречах с населением не только обсуждаются концепции благоустройства, но и предлагаются дизайн-проекты.

«Радует, что за ближайшие четыре года благоустроенные общественные пространства появятся в каждом микрорайоне Калуги», — подчеркнула Эльвира Капитонова.

В дальнейшем предложения проанализирует специальная комиссия, отобрав организации, которые займутся разработкой проектов. В это же время будет утвержден и опубликован для голосования перечень общественных территорий, предложенных горожанами.

Напомним, за пять лет реализации проекта предстоит привести в порядок 3371 двор и 325 общественных территорий. К 650-летию Калуги также планируется обустроить популярные места отдыха горожан: набережную Яченского водохранилища, сквер Волкова и территорию Березуйского оврага.