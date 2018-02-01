Чебоксары, 1 февраля, 2018, 12:28 — ИА Регнум. В Чувашии определили проекты, которые планируют реализовать в рамках стратегического направления «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги». В этот перечень предлагается включить строительство и реконструкцию очистных сооружений. Они вошли в проект «Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM В Чебоксарах

В рамках стратегии представлен «приоритетный проект стратегического направления «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги». Авторы отмечают, что его реализация позволит «уменьшить негативное воздействие хозяйственной и иной деятельности на природу среду за счет рекультивации и возврата в хозяйственный оборот восстановленных земель, нарушенных в результате прошлой хозяйственной деятельности, улучшить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, повысить инвестиционную привлекательность территории».

Предусмотрены следующие мероприятия: строительство третьей очереди биологических очистных сооружений на 100 000 куб. метров в сутки в Новочебоксарске (третий этап), строительство биологических очистных сооружений в Марпосаде (производительность 1500 куб. метров в сутки), реконструкция очистных сооружений физкультурно-оздоровительных центров «Белые камни» и «Росинка» Минспорта Чувашии, реконструкция биологических очистных сооружений в Ядрине (4200 куб. метров в сутки) и строительство девяти локальных очистных сооружений ливневых сточных вод в городах Чебоксары и Новочебоксарске.

Общая стоимость проекта по сохранению и предотвращению загрязнения Волги определена в сумме 4667,6 млн рублей.

По прогнозам, в результате доля загрязненных сточных вод из общего объёма стоков, подлежащих очистке, будет доведена к 2020 году до 31,6%, к 2025 году — до 28,8%, общая площадь восстановленных земель составит 67 га.

«Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объекта накопленного вреда окружающей среде, — 126 072 человек», — посчитали чиновники.

Напомним, в настоящее время в республике проживает более 1,2 млн человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протяжённость Волги на территории Чувашии составляет 140 км. Она является источником водоснабжения Чебоксар и Новочебоксарска, где проживает свыше 600 тыс. человек — половина населения республики. Ранее заявлялось, что реконструкция БОС предотвратить экологический ущерб, который может составить 13 млрд рублей. В 2016 году в республике запущен комплекс сооружений по обработке осадка на ВОС «Заовражная» в Чебоксарах, который позволил прекратить сброс промывных вод в Волгу.

Напомним, в августе 2017 года в рамках расширенного совещания по вопросу экологических проблем Волги председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что федеральная программа по очистке Волги рассчитана до 2025 года и её финансирование составит 257 млрд рублей.