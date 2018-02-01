Ереван, 1 февраля, 2018, 12:25 — ИА Регнум. Кандидат в президенты от правящей Республиканской партии Армении, посол Армении в Великобритании Армен Саргсян сегодня вылетел в Москву для встреч с представителями армянской общины России.

Photolure Армен Саргсян

Как сообщает офис кандидата, сегодня, 1 февраля, он проведет встречи с представителями армянской общины Москвы, в последующие дни с представителями общин других российских городов.

Получив от действующего президента страны Сержа Саргсяна предложение стать кандидатом в президенты от правящей партии, посол Армении в Великобритании Армен Саргсян попросил время на принятие решения, подчеркнув, что до этого хочет встретиться как с парламентскими, так и с внепарламентскими силами. Он уже провел ряд встреч, в том числе членами Академии наук Армении, а также с преподавателями и руководством ЕГУ.

Президентские выборы в Армении запланированы 2 марта. Парламент должен избрать президента 3\5 голосов. В случае второго и последующих туров ценз на избрание снижается.