В Калуге завели уголовное дело на бывшего министра из команды губернатора
Калуга, 1 февраля, 2018, 12:00 — ИА Регнум. В Калуге в отношении бывшего министра строительства и ЖКХ Калужской области Алексея Шигапова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий лицом, замещающим государственную должность субъекта РФ»). Об этом 1 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СКР Лилия Мошкова.
По её словам, одновременно по той же статье возбуждено уголовное дело и в отношении бывшего заместителя министра строительства и ЖКХ Калужской области Александра Маркелова.
«Мера пресечения Алексею Шигапову и Александру Маркелову пока не избиралась. Проводится следствие», — подчеркнула Лилия Мошкова.
Отметим, что слухи о возбуждении уголовного дела в отношении Алексея Шигапова появились ещё летом 2017 года, после того как министр «по собственному желанию» оставил пост в правительстве губернатора Анатолия Артамонова. Тогда следователи посчитали, что при работе с подрядчиками, занимавшимися ремонтом и строительством дорог, министр превысил должностные полномочия. Однако, в СК РФ не подтверждали информацию о начале уголовного производства в отношении чиновника.
Как сообщало ИА REGNUM, Калужский областной суд оставил в силе оправдательный приговор, который ранее Калужский районный суд вынес бывшему министру дорожного хозяйства области Андрею Белозерову. Экс-министру дорожного хозяйства области Андрею Белозёрову, его заместителю Павлу Лучко и бывшему и.о. начальника госкомпании Калугадорзаказчик Матвею Парфенову инкриминировалось получение взятки в особо крупном размере. Павел Лучко и Матвей Парфенов были признаны виновными и получили по шесть лет колонии, а в отношении Андрея Белозеров был вынесен оправдательный приговор.