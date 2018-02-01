Калуга, 1 февраля, 2018, 12:00 — ИА Регнум. В Калуге в отношении бывшего министра строительства и ЖКХ Калужской области Алексея Шигапова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий лицом, замещающим государственную должность субъекта РФ»). Об этом 1 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СКР Лилия Мошкова.

Скриншот видео YouTube страницы Дмитрий Мартышенко Эксминистр Алексей Шигапов

По её словам, одновременно по той же статье возбуждено уголовное дело и в отношении бывшего заместителя министра строительства и ЖКХ Калужской области Александра Маркелова.

«Мера пресечения Алексею Шигапову и Александру Маркелову пока не избиралась. Проводится следствие», — подчеркнула Лилия Мошкова.

Отметим, что слухи о возбуждении уголовного дела в отношении Алексея Шигапова появились ещё летом 2017 года, после того как министр «по собственному желанию» оставил пост в правительстве губернатора Анатолия Артамонова. Тогда следователи посчитали, что при работе с подрядчиками, занимавшимися ремонтом и строительством дорог, министр превысил должностные полномочия. Однако, в СК РФ не подтверждали информацию о начале уголовного производства в отношении чиновника.

Как сообщало ИА REGNUM, Калужский областной суд оставил в силе оправдательный приговор, который ранее Калужский районный суд вынес бывшему министру дорожного хозяйства области Андрею Белозерову. Экс-министру дорожного хозяйства области Андрею Белозёрову, его заместителю Павлу Лучко и бывшему и.о. начальника госкомпании Калугадорзаказчик Матвею Парфенову инкриминировалось получение взятки в особо крупном размере. Павел Лучко и Матвей Парфенов были признаны виновными и получили по шесть лет колонии, а в отношении Андрея Белозеров был вынесен оправдательный приговор.