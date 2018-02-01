Вашингтон, 1 февраля, 2018, 11:57 — ИА Регнум. Астрономам удалось объяснить присутствие сложных молекул вблизи черных дыр, хотя прежде считалось, что звездообразующее вещество не способно существовать в условиях поглощения галактики черной дырой. Итоги научной работы опубликованы в журнале MNRAS.

NASA(JPL-Caltech) Черная дыра, художественная иллюстрация

Как пояснил Александр Ричингс из Северо-западного университета в американском Эванстоне, когда черная дыра захватывает и поглощает газ из окружающей ее галактики, он разогревается до огромных температур. Считалось, что при этом разрушаются все молекулы.

Ричингс и его коллеги изучали поведение так называемых «ветров черных дыр» — мощных потоков газа, которые возникают при взаимодействии структур черной дыры и межзвездной материи. Оказалось, что в этих потоках присутствуют молекулы нейтрального водорода, синильной кислоты и многие другие.

Читайте также: Великое противостояние Марса: составлен астрономический прогноз на 2018 год

Ученые просчитали поведение газа с помощью компьютерных моделей и пришли к выводу, что при определенных условиях он охлаждается и формирует новые сложные комбинации атомов. Внутри материи джетов — выбросов газа и плазмы из черной дыры — могут появляться более 150 типов молекул.

Не исключено, что работа американских ученых поможет понять, почему новые звезды активно формируются на окраинах выбросов черных дыр. Раньше такое считалось невозможным, однако в 2017 году подобное явление обнаружили за скоплением галактик в созвездии Феникса.

Выводы Ричингса и его коллег являются серьезным аргументом в пользу гипотезы об «омоложении» галактик черными дырами. Возможно, что эти области с чудовищной гравитацией запускают процесс образования новых звезд.

Читайте также: Ученые просчитали вероятность падения астероидов на территории Земли