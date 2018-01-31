Москва, 31 января, 2018, 11:47 — ИА Регнум. Предприятия группы компаний «Росводоканал» в Год экологии выполнили большой объем задач по проектированию, реконструкции и модернизации станций водоподготовки и очистных сооружений канализации, на реализацию которых было направлено 332,9 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в департаменте по связям с общественностью ООО УК «Росводоканал», в 2017 году «Барнаульский водоканал» завершил работы по реконструкции вторичного отстойника №1 и проектные работы по модернизации первичных отстойников КОС-1. На 1-м речном водозаборе установлен насосный агрегат для улучшения процесса водоподготовки на очистных сооружениях речной воды. На объектах «Краснодар Водоканала» завершено техперевооружение хлораторных водозабора Северо-Западный и ОСК-2. Выполнен капитальный ремонт вторичных и первичных отстойников очистных сооружений.

«Росводоканал» «Росводоканал Омск» провел капитальный ремонт очистных сооружений канализации

«РВК-Воронеж» завершил реконструкцию аэротенка с внедрением современных технологий. Проведена реконструкция первичного и вторичного отстойника на очистных сооружениях предприятия. Выполнена модернизация фильтров на водоподъемных станциях №№ 4, 11, 12. В цехе сооружений по водоподготовке Ленинской водопроводной станции «Росводоканал Омск» введен в эксплуатацию новый производственный объект, обеспечивающий рациональное использование природной воды — вторая очередь сооружений повторного использования промывных вод.

В ходе реконструкции и ремонта шести вторичных отстойников «Оренбург Водоканал» осуществил ввод в эксплуатацию оборудование с установкой фильтров с плавающей загрузкой. В рамках внедрения оборотных и безотходных циклов производства оренбуржцы наладили выпуск органического удобрения «Супер Флора». В «Тверь Водоканале» модернизировано оборудование цеха механического обезвоживания. «Росводоканал Тюмень» выполнил капитальный ремонт и модернизацию вторичных отстойников, завершил масштабную реконструкцию самотечного канализационного коллектора по ул. Полевая в Тюмени.

Стоит отметить, что в Год экологии компания не ограничилась только техническим перевооружением и модернизацией. Региональные водоканалы проводили и большую просветительскую работу. В городах присутствия ГК «Росводоканал» для студентов были организованы экскурсии на производственные объекты предприятий и тематические флешмобы, а для школьников — познавательные экологические уроки.

Молодые специалисты «Росводоканала» приняли участие во всероссийском экологическом субботнике «Зелёная весна», всероссийской экологической акции «Голубая лента», акции по уборке водоемов и берегов «Вода России — 2017». За период с апреля по ноябрь работники водоканалов проводили уборку лесопарковых зон, высаживали деревья, организовывали субботники по очистке берегов рек Иртыш, Урал, Тьмака и Волга.

В целях искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов сотрудники «Росводоканал Барнаул» выпустили в реку Обь более 300 тысяч штук молоди сазана. Расходы на реализацию данного проекта превысили 1 млн рублей.

«В 2017 году в региональных водоканалах была проделана большая работа по реализации проектов, обеспечивающих экологическую безопасность окружающей среды. Но наша природоохранная деятельность не ограничится Годом экологии. Являясь социально ответственной компанией, «Росводоканал» будет развивать направления по сохранности водных объектов и рациональному использованию природных ресурсов», — отметил операционный директор ГК «Росводоканал» Андрей Шмаленко.