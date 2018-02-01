Чебоксары, 1 февраля, 2018, 11:48 — ИА Регнум. В Чувашии чиновники разработали проект «Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года». Согласно транспортным планам, в числе приоритетных проектов в регионе рассматривают, в частности, строительство моста через Волгу в Чебоксарах, устройство платных дорог, строительство объездных дорог и транспортно-пересадочных узлов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Приоритетные направления

В разделе «Краткое целевое видение к 2035 году» отмечается, что основной целью в сфере транспорта и дорожного хозяйства является «формирование развитой сети автомобильных дорог и обеспечение доступности населения к безопасным и качественным транспортным услугам, способствующим повышению конкурентоспособности республики». Власти полагают, что к 2035 году в Чувашии будет сформирована комплексная система регионального пассажирского сообщения.

Обозначая проблемы, авторы документы выделили, в к примеру, «существенное отставание в развитии транспортной инфраструктуры и её несоответствие современным требованиям», ежегодное снижение пассажиропотока на общественном транспорте, убыточность пассажирских перевозок, большой износ дорог, отсутствие объездов крупных населенных пунктов.

Также определён ряд приоритетных направлений. В частности, создание условий для инвестирования в отрасль, обновление автопарка, создание «современного аэропортового комплекса», содействие в реализации проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Казань», создание транспортно-пересадочных узлов с элементами многофункциональных общественно-торговых центров. В границах республики в качестве приоритетных направлений выделены: безопасность на транспорте, строительство дорог и объездных путей, устройство транспортных развязок, развитие автоматизированной системы выявления и предупреждения нарушений правил дорожного движения.

«Разработка проектной документации и строительство скоростных автодорог, в том числе платных, I и II технических категорий или реконструкция существующих автодорог до аналогичных технических категорий, обеспечивающих скорость движения автотранспорта не менее 100 км/час», — отмечается также в документе.

К приоритетным отнесены также планы по интеграции сети дорог в международный транспортный коридор «Европа — Западный Китай», строительство в Чебоксарах третьего транспортного полукольца и моста через реку Волга, «что будет способствовать развитию Заволжской территории, которая активно включится в агломерационные процессы».

«Реализация проекта «Солнечные дороги», предусматривающего использование солнечных панелей при строительстве автомобильных дорог и обустройстве парковок и создающего возможность с помощью фотоэлектрических элементов заряжать электромобили», — говорится в документе.