Обнинск, Калужская область, 1 февраля, 2018, 11:27 — ИА Регнум. В Калужской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая подозревается в мошенничестве на сумму более четырех миллионов рублей, сообщает 1 февраля пресс-служба регионального главка МВД РФ.

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По версии следствия, женщина, являясь председателем одного из гаражно-строительных кооперативов Обнинска, под предлогом строительства 25 гаражей присвоила денежные средства соинвестора.

«Обязательства по строительству объектов недвижимости женщина не исполнила, а деньгами потерпевшего распорядилась по своему усмотрению», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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