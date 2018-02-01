Ярославль, 1 февраля, 2018, 11:17 — ИА Регнум. Государственный долг Ярославской области вырос в конце 2017 года на 550 млн рублей и составил на 1 января 36,1 млрд рублей. Информация об этом размещена на сайте департамента финансов Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В 2017 году долг региона практически не рос и на 1 декабря составлял столько же, сколько на первое января — 35,6 млрд рублей. При этом депфин последовательно сокращал объем «дорогих» коммерческих кредитов в пользу бюджетных и займов по гособлигациям. Однако в конце года план по налогам выполнить не удалось, что, вероятно, и вынудило региональные власти прибегнуть к заимствованиям.

Как видно из отчета департамента финансов, выросла задолженность именно перед коммерческими банками. По данным портала госзакупок, в декабре депфин открыл 2 кредитные линии с лимитом до 1 млрд и 0,8 млрд рублей в «Сбербанке».

Также в настоящее время размещены еще две закупки на кредитные линии объемом до 1 млрд и 640 млн рублей, итоги которых будут подведены уже в феврале.