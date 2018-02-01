Ярославль, 1 февраля, 2018, 11:17 — ИА Регнум. В Ярославле прокуратура опротестовала разрешение на строительство дома по улице Большая Октябрьская, выданное мэрией Ярославля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Проведенная прокуратурой города Ярославля проверка показала, что разрешение на строительство многоквартирного жилого дома по улице Большой Октябрьской, 48 Б на пересечении с улицей Собинова выдано с нарушением законодательства.

В 2017 году департамент архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля выдал застройщику разрешение на строительство. При этом, как поясняют в прокуратуре, Правилами землепользования и застройки города Ярославля территория, где намечаются работы, отнесена к общественно-деловой, и строительство жилых домов может осуществляться только по результатам публичных слушаний. Однако они в данном случае не проводились.

По результатам выявленных в ходе проверки нарушений закона прокуратурой города в адрес департамента архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля направлен протест, его рассмотрение находится на контроле.