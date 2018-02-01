Вашингтон, 1 февраля, 2018, 10:58 — ИА Регнум. Сервис микроблогов Twitter известил более 1,4 млн своих пользователей, что во время предвыборной кампании 2016 года в США те «взаимодействовали» с содержащими политическую рекламу аккаунтами, якобы связанными с РФ. Об этом компания Twitter написала в официальном блоге.

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Представители сервиса отметили, что «расширили число лиц», контактировавших с российским Агентством интернет-исследований (IRA).

«Мы расширили число лиц, которые получили уведомления о взаимодействии с аккаунтами Twitter, потенциально имевшими отношение к пропаганде связанной с правительством России организации, известной как Агентство интернет-исследований», — говорится в сообщении компании.

Отметим, IRA — российская компания со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге.

Как сообщало 19 января ИА REGNUM, администрация Twitter выявила и заблокировала более тысячи аккаунтов, связанных с IRA, которое якобы запускало «автоматизированные аккаунты» для публикации контента о президентских выборах в США 2016 года.

«Мы обнаружили дополнительные 1062 аккаунта, связанные с Агентством интернет-исследований», — сказано в сообщении.

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