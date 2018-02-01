Ярославль, 1 февраля, 2018, 10:30 — ИА Регнум. В Ярославле ларьки, которые не соответствуют требованиям новой концепции визуализации, «спрятались» во дворах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Демонтаж ларька

Эту тему на заседании комиссии муниципалитета города Ярославля по экономике и развитию города поднял советник координатора ЯРО «Ассоциация малоформатной торговли» Евгений Звездин.

Перед этим итоги работы по замене нестационарных торговых объектов подвел в своём выступлении заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития Алексей Торопов. В Схеме размещения НТО сейчас числятся 1 182 места, их них 221 для передвижных НТО, 961 для киосков, павильонов и НТО около остановочных пунктов. Всего заключено 648 договоров на право размещения НТО. В 2017 году в бюджет города поступило 47,6 миллионов рублей. Параллельно велась работа по демонтажу незаконно установленных НТО. В 2017 году 489 таких торговых точек было демонтировано. Было отмечено, что проделана большая работа, при этом у депутатов и представителей предпринимательского сообщества возникло много вопросов об установке остановочных комплексов, о размещении старых ларьков во дворах, о нарушении правил торговли некоторыми предпринимателями.

В частности, вопросы, волнующие предпринимателей, озвучил Евгений Звездин:

«Сроки замены НТО у нас очень часто сдвигаются. Хотел бы обратить внимание, что в 2008—2010 годах у нас были ситуации, когда выносились на аукцион места под тонары, в которых участвовали иногородние претенденты. Они выигрывали эти места и потом перепродавали их нашим предпринимателям. Это касается торговли хлебом. Не получится ли сейчас такое же: приедут иногородние, выиграют места под павильоны и передадут в аренду ярославцам по более высокой цене?», — спросил он у представителей мэрии.

Кроме того, Евгений Звездин поднял еще одну больную тему: довольно большое количество старых ларьков перекочевало во дворы по договорам с ТСЖ и управляющим компаниями.

«Хотелось бы обратить на это внимание. Их никто не трогает, они спокойно торгуют и контрафактом, и всем остальным», — отметил он.

Кроме того, представитель Ассоциации малоформатной торговли попросил муниципалитет выйти «наверх» с предложением разрешить торговать в помещениях площадью не меньше 20 метров пивом.