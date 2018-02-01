Ярославль, 1 февраля, 2018, 10:23 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов рассказал на пресс-конференции 31 января, что для строительства Карабулинской развязки в областном центре рассматривается концессионное соглашение. Об этом сообщает официальный портал правительства Ярославской области.

City-yaroslavl.ru Эскиз Карабулинской развязки в Ярославле

Как сообщало ранее ИА REGNUM, планы по строительству развязки обсуждаются давно, в 2016—2017 годах была проведена актуализация проектной документации, стоимость этих работ составила около 200 млн рублей. Строительство самой развязки только на первом этапе потребует 12 млрд.

«Региональные власти уже обратились к Президенту России Владимиру Путину с просьбой дать поручение Министерству транспорта РФ включить проект «Карабулинская развязка» в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010 — 2020 годы». Однако, как подчеркнул глава региона, Правительство области этим не ограничивается. В частности, рассматривается возможность привлечения частного бизнеса и заключения концессионных соглашений», — сообщает официальный портал правительства Ярославской области.

Механизм концессии предполагает передачу государственного или муниципального имущества концессионеру для строительства новых объектов, из которых впоследствии концессионер извлекает прибыль. После определенного периода эксплуатации созданное в ходе концессии имущество возвращается в госсобственность. Получить прибыль из объекта транспортной инфраструктуры, которым является развязка, можно только сделав проезд по ней платным. Вариант концессии уже рассматривался в Ярославле при губернаторе Сергее Вахрукове — речь шла о строительстве третьего автомобильного моста через Волгу. Тогда региональные власти заявляли о том, что концессионерами хотят выступить китайцы, но планы не были реализованы.

Сложность заключается в том, что, согласно ФЗ № 115 «О концессионных соглашениях» в концессию можно передавать только имущество, не обремененное правами третьих лиц. На месте предполагаемой развязки находятся жилые дома. То есть расселять их, видимо, придется все равно за счет бюджета.

Если до концессии все же дойдет, Ярославль станет первым городом в России с платной внутренней городской автодорогой. Сейчас платные магистрали существуют только на федеральных автотрассах между городами. Однако, учитывая степень загрузки ярославских улиц, растущее количество автомобилей и деградацию общественного транспорта, проект создания платной внутригородской развязки кажется уже не столь абсурдным — чтобы не стоять в пробках, многие будут готовы заплатить за проезд по Ярославлю.