Благовещенск, 1 февраля, 2018, 10:13 — ИА Регнум. Работы над эскизным проектом стартового комплекса для ракеты сверхтяжелого класса на космодроме Восточный будут завершены до конца 2019 года, заявил журналистам глава Роскосмоса Игорь Комаров.

Запуск ракеты

По его словам, в создании сверхтяжелой ракеты определены три этапа. Эскизный проект будет готов в 2018—2019 годах. Подпрограмма, которая войдет в государственную программу космической деятельности России, будет сформирована до 2019 года.

Далее начнутся работы по созданию комплекса и наземной инфраструктуры, а также по разработке ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Этот этап планируется завершить в 2028 году.

Задача ракете уже поставлена: изучение Солнечной системы, планет Солнечной системы, Луны и окололунного пространства. Также ее задачей будет выведение пилотируемых кораблей и автоматических космических аппаратов на околоземную орбиту, сказал Комаров.

Он также напомнил, что указ о создании стартового комплекса на Восточном был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце января. Ожидается, что строительство инфраструктуры начнется в 2026 году.

Новая российская сверхтяжелая ракета-носитель должна будет способна выводить на низкую околоземную орбиту более 70 тонн груза. Создание ракеты и строительство инфраструктуры будет стоить около 1,5 трлн рублей.