Москва, 1 февраля, 2018, 10:09 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ намерена проверить переданные операторами связи отчеты об отмене внутрисетевого роуминга. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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ФАС ранее предупредила операторов ПАО «МТС», ПАО «Мегафон» и ПАО «Вымпелком» о необходимости устранения «экономически, технологически необоснованной разницы в тарифах» при выезде абонентов за пределы домашнего региона.

Операторы сотовый связи должны были устранить необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках.

«В течение 10 рабочих дней мы будем тщательно анализировать полученную информацию. В случае, если представленные отчеты не соответствуют требованиям наших предупреждений, ФАС России намерена возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства», — цитирует пресс-служба слова замруководителя ведомства Анатолия Голомолзина.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что 31 января глава ФАС России Игорь Артемьев заявил, что не все операторы мобильной связи выполнили предписание по отмене внутрисетевого роуминга.

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По его словам, отмена роуминга предусмотрена указом президента РФ Владимира Путина, поэтому если кто-то будет «выпадать» из этого процесса, то ведомство «будет разбираться».