Циолковский, Амурская область, 1 февраля, 2018, 09:51 — ИА Регнум. Итогом третьего запуска ракеты-носителя с космодрома «Восточный» стало выведение на заданные орбиты всех 11 спутников. Об этом 1 февраля сообщил журналистам глава Роскосмоса Игорь Комаров.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» на стартовом комплексе космодрома Восточный

Он отметил, что все российские аппараты находятся на расчетных орбитах. Кроме того, от носителя успешно отделились два блока аппаратов полезной нагрузки из ФРГ и США. Эти аппараты также вышли на заданные расчетные орбиты, пояснил он.

Старт ракеты «Союз-2.1а» состоялся 1 февраля в 5:07 мск. Через девять минут от третьей ступени носителя отделился разгонный блок «Фрегат». Его нагрузку составляли два российских спутника «Канопус-В» и девять малых аппаратов других стран.

«Канопусы», спутники дистанционного зондирования Земли, в 6:12 мск вышли на солнечно-синхронную орбиту на высоте около 510 км над Землей. Они будут осуществлять мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, наблюдать за ледовой и экологической обстановкой, сельскохозяйственной деятельностью.

В период с 7:33 до 7:50 разгонный блок вывел на орбиты четыре немецких спутника S-Net один D-Star One, а также четыре американских аппарата Lemur. Блоку «Фрегат» предстоит выйти на траекторию входа в атмосферу и отправиться к Земле. Ожидаемое время затопления в Тихом океане — 10:35 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий запуск с «Восточного» состоялся 28 ноября 2017 года. Ракета стартовала удачно, однако с разгонным блоком произошла нештатная ситуация. В результате ни один из спутников не вышел на заданную орбиту, все аппараты были потеряны.

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