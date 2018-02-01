Чебоксары, 1 февраля, 2018, 09:48 — ИА Регнум. Чувашия, где в прошлом году урожай картофеля упал на 7,2%, готовится к десятой межрегиональной отраслевой выставке «Картофель». Примечательным в этой работе являются закупки, объявленные организаторами: о проведении «торжественного ужина» стоимостью 260 тыс. рублей, дегустационных услугах на 200 тыс. рублей — при этом во второй день в заказанном меню нет блюд из картофеля, а также о закупке более чем на 500 тыс. рублей печатной и сувенирной продукции, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

ИА REGNUM Картофель урожая-2017

Казенное унитарное предприятие Чувашии «Агро-Инновации» опубликовало извещение о запросе котировок по организации «дегустации блюд из картофеля и дегустации сортов картофеля в рамках проведения X межрегиональной отраслевой выставки «Картофель-2018». Начальная цена определена в сумме 200 тыс. рублей за счёт средств предприятия.

Дегустационные услуги должны быть оказаны 1 и 2 марта. Среди требований к заказчику — опыт проведения фуршетов, обедов, ужинов должен быть более двух лет. Отмечается, что закупка продуктов «для проведения фуршета и дегустации должна производиться не ранее, чем за три календарных дня до начала мероприятия».

Примечателен «ассортиментный перечень для проведения дегустации блюд из картофеля». В первый день, 1 марта, указано более 120 блюд. Из картофеля планируется приготовить не только традиционные салаты, пирожки, оладьи, жаркое, но и торты, колбаски, пельмени, суфле, «лапти из картофеля с мясом». Кроме того, на столе должны быть канапе с семгой и копченостями, шашлыки из сёмги и свинины, конфеты и фрукты. А в меню на 2 марта нет ни одного блюда из картофеля — разве что в мясном салате, здесь будет предложено канапе, шашлыки, расстегаи, конфеты, фрукты.

Кроме того, запрос котировок объявлен для организации 1 марта «торжественного ужина в рамках проведения выставки «Картофель-2018». Максимальная цена контракта определена в размере 260 тыс. рублей.

«На оказание услуг по организации и проведению официального приёма (обед, фуршет) делегаций и отдельных лиц», — говорится в документации.

В меню на одного человека указано 11 позиций. Примечательно, что картофельных блюд не предусмотрено — даже в качестве гарнира к мясу на «ужине» будут овощи. Кроме того, гостей будут потчевать тремя видами закусок, из которых выделяются закуски из морепродуктов: тарталетки с лососевой икрой, рыбный деликатес из собственной коптильни из 4-х видов рыбы со сливочным маслом, паприкой, оливками, маслинами, лимоном и зеленью. Также гостей будут кормить двумя видами салатов, шашлыками из лосося и свиной шейки.

Отметим, что ещё более полумиллиона планируется потратить на печать брошюр и поставку сувенирной продукции. На печать брошюр предусмотрено 325 тыс. рублей: в наборе будут представлены четыре брошюры и каталог участников выставки. Всего заказано 200 наборов. На сувенирную продукцию выделяется 200 тыс. рублей: на эти средства планируется закупить 200 наборов из папки, ручки, блокнота и флеш-карты в виде банковской карты.

Напомним, в прошлом году урожай картофеля упал. По данным Чувашстата, снижение производства картофеля обусловлено сокращением убранных площадей на 12,1%. Валовой сбор картофеля составил 550,5 тыс. тонн, что на 7,2% меньше уровня 2016 года. Производство картофеля сосредоточено в хозяйствах населения, которыми в 2017 году выращено 73,5% от общего сбора этой культуры.