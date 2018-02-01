Москва, 1 февраля, 2018, 09:48 — ИА Регнум. Спутники, запущенные 1 февраля с космодрома «Восточный» в Амурской области, выведены на орбиты. Об этом сообщил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook.

Kremlin.ru Запуск РН «Союз»

«Все аппараты, в том числе иностранные, доставлены, — написал Рогозин. — «Канопусы» сориентированы и с ними установлена связь. Все штатно, всем спасибо».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля 2018 г. с космодрома «Восточный» в Амурской области стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а», которая должна была вывести на орбиту 9 зарубежных космических аппаратов и 2 российских спутника «Канопус-В».

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