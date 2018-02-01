Тамбов, 1 февраля, 2018, 09:52 — ИА Регнум. Случай заражения свиным гриппом выявлен в Тамбовской области. Об этом сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора.

ptra Прививки

По данным ведомства, за период с 22 по 28 января этого года в Тамбовской области зафиксировано 6 656 случаев заболевания острой респираторной инфекцией и гриппом. По отношению к показателям прошлой недели, заболеваемость выросла на 35%. Также был выявлен заболевший свиным гриппом.

«Выявлен один случай гриппа А H1N1 sw-09 у взрослого, непривитого», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что большинство заболевших (77,4%) — дети до 14 лет. Групповой заболеваемости ОРВИ не отмечено.

В ведомстве обращают внимание населения на то, что прививки против гриппа — единственный научно-обоснованный метод защиты населения от заражения. Прививка должна делаться ежегодно, только в предэпидемический период, т.к. для формирования данного типа иммунитета необходимо не менее 15 дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 декабря Роскомнадзор по Тамбовской области информировал о зафиксированном случае заболевания свиным гриппом. Врачи диагностировали заболевание у младенца грудного возраста, которому не была сделана прививка.

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Как следует из сообщения, гриппом А H1N1 pdm заболел непривитый десятимесячный младенец. Прививки от этого заболевания делают с шестимесячного возраста.

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