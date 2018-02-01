Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 1 февраля, 2018, 09:47 — ИА Регнум. Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Андре Уорд вряд ли возобновит спортивную карьеру. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил глава Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

Андре Уорд

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Напомним, в последнем бою в июне 2017 года Уорд победил техническим нокаутом россиянина Сергея Ковалёва и защитил чемпионские титулы по версиям WBA (Super), IBF и WBO в полутяжёлом весе.

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Как сообщало ИА REGNUM, американский боксёр Андре Уорд попрощался с большим спортом. О завершении профессиональной карьеры он объявил в сентябре 2017 года. Как пояснил сам спортсмен, его тело «не может больше выносить нагрузок большого спорта, и поэтому у меня больше нет желания драться».

За свою карьеру Андре Уорд провёл 32 беспроигрышных поединка, половина из них завершилась досрочно.

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Андре Уорд — чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 79,38 кг. Также Уорд является олимпийским чемпионом 2004 года. Он стал третьим боксёром в истории, который завершил карьеру без поражений в ранге чемпиона мира.