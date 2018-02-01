На «фиолетовой» ветке метро поезда ходили с увеличенным интервалом
Москва, 1 февраля, 2018, 09:42 — ИА Регнум. Интервалы движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена были увеличены утром 1 февраля из-за падения пассажира на пути, сообщили в пресс-службе метро.
Brateevsky
Станция метро Лермонтовский проспект. Москва
Инцидент произошел около 8:25 мск. Интервалы были увеличены до 8:30 мск.
В настоящее время движение осуществляется по обычному графику.
Представители метрополитена также обратились к пассажирам с просьбой не заходить за ограничительную линию на платформе.
Накануне на той же ветке метро в тоннеле застрял поезд с пассажирами. У него заклинило колодки.
Движение было восстановлено в течение двух часов, о пострадавших во время инцидента не сообщалось.