Санкт-Петербург, 1 февраля, 2018, 09:22 — ИА Регнум. На киностудии «Ленфильм» пожарные боролись с огнём. По информации ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании на улице Тамбасова поступило на пульт дежурного в 1:45 мск 1 февраля.

Скриншот страницы видео YouToube пользователя Мегаполис Пожар на киностудии «Ленфильм»

Огонь вспыхнул в арендованном складском помещении на четвёртом этаже. Горела кровля здания. Площадь пожара составила 800 кв. м.

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Пожару присвоили повышенный номер сложности. Локализовать возгорание удалось к пяти часам утра. К тушению привлекались 80 огнеборцев и 16 единиц техники.

В настоящее время пожарные проводят проливку и разбор завалов. О пострадавших и жертвах не сообщается. Также пока неизвестно и о причинах пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, спасали «Ленфильм» от огня пожарные и в 2013 году. Огонь также вспыхнул на четвёртом этаже. В разноуровневом здании, расположенном на ул. Новобелицкой, в помещении горела обстановка на площади 20 кв. метров. Возгоранию был присвоен повышенный номер сложности 1-бис. Никто не пострадал.