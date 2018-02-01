Симферополь, 1 февраля, 2018, 09:07 — ИА Регнум. Власти Симферополя намерены потратить в 2018 году около 20 млн рублей на высадку новых деревьев на улицах крымской столицы. Об этом 31 января журналистам рассказал глава администрации города Игорь Лукашёв, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Думаю, этой зимой мы потратим на доставку и высадку деревьев около 10 миллионов рублей. В конце года, когда наступит период следующей высадки, тоже, наверное, не меньше денег потратим крупномеры», — отметил Игорь Лукашёв.

По его словам, дополнительное финансирование будет обеспечено в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

«Я пока ещё не знаю, сколько конкретно средств выделит нам Совет министров на реализацию больших проектов. Но в МБУ «Город» по различным направлениям уже сейчас заложено достаточно средств на уход за зелёными насаждениями», — подчеркнул глава администрации Симферополя.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года для повышения эффективности работы администрации Симферополя местные чиновники решили создать муниципальное бюджетное учреждение — МБУ, которое сможет год работать без проведения торгов, занимаясь всем спектром обслуживания города: благоустройством, мелким ремонтом, уборкой и прочими видами деятельности. Работать в нём будут около 400 человек.

На днях глава администрации Симферополя сообщил в эфире местного телеканала о том, что в городе в 2018 году высадят около сотни взрослых деревьев от трёх до пятнадцати метров в высоту: кедры, сосну Станкевича и, возможно, платан.

«Основная задача — не только высадить, но и обеспечить должный уход за деревьями. Их нужно охранять, потому что многие из них выкапывают», — отмечал Лукашёв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году представители регионального ОНФ заявили об амбициозном плане создать зелёную зону в 15 тысяч га вокруг крымской столицы. В частности, по словам члена штаба ОНФ Виктор Тарасенко, он поможет охватить как можно большее количество городских зелёных зон и прилегающих территорий района.

«Это касается и древесно-кустарниковых насаждений, растительности бассейна в долинах рек, зелёных насаждений городских парков и скверов. Реализация этой программы позволит улучшить экологическую ситуацию в городе, повысить его рекреационный потенциал и сыграть важную роль в борьбе с незаконной вырубкой лесов. Общая площадь зоны составит 15 тысяч гектаров», — отмечал Тарасенко.

Однако, по мнению ряда крымских общественников, на данный момент реализация заявленной программы невозможна, поскольку нет свободных площадей под «зелёные пятна».

«На кадастровой карте это хорошо видно, желающих посадить лес на своём участке нет. По уму — надо заменять старые деревья на крупномерные, и высаживать молодые по схеме 5−15−25 лет, потому как, пропустив 30 лет, мы сейчас получили тысячи старых деревьев, которые через несколько лет потеряем совсем, вместе с каркасом», — пояснял активист общественного движения «Активный Симферополь» Таврид Музафаров.