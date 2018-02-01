Токио, 1 февраля, 2018, 08:47 — ИА Регнум. Министерство обороны Японии собирается тщательно изучить причины неудачного испытания ракеты-перехватчика SM-3 Block IIA ВМС США, состоявшегося 31 января на Гавайях. Об этом сообщает 1 февраля агентство Kyodo News.

Pacom.mil Американская ракета-перехватчик SM-3 Block IIA

Поскольку стоимость данного вида вооружений крайне высока, сообщили в военном ведомстве Японии, будет печально, если ему перестанут доверять. Отметим, этот тип противоракет власти страны планируют приобрести для комплектования системы противоракетной обороны (ПРО). По сведениям издания, Токио собирается внимательно изучить причины произошедшего.

По сведениям CNN, американская противоракета, запущенная с Гавайских островов, так и не смогла поразить учебную цель, запущенную с самолёта. В военном ведомстве США, однако, факт неудачи при испытаниях пока не подтверждают.

Напомним, как писало ИА REGNUM, власти Японии планируют приобретение первых четырех противоракет данного типа за $133,3 млн.

Госдепартамент США одобрил продажу в Японию четырех ракет-перехватчиков на сумму $133,3 млн. Об этом сообщило 9 января агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности США.

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Госдепартамент одобрил условия сделки по поставке в Японию ракет Standard Missile-3 (SM-3) Block IIA и пусковых установок Mk-29. Данные виды вооружения являются компонентами системы ПРО.

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