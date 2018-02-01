Красноярск, 1 февраля, 2018, 08:35 — ИА Регнум. Жители Красноярского края постепенно привыкают к новым купюрам номиналом 2000 и 200 рублей. Однако некоторые продавцы до сих пор относятся к этим деньгам настороженно. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 1 февраля, в краевом управлении Роспотребнадзора, пожилая женщина пожаловалась на то, что 25 января в одном из торговых павильонов у неё не приняли купюры нового образца.

Наталья Стрельцова (сс) ИА REGNUM 200 рублей

В ведомстве с 18 по 25 января прошло тематическое консультирование потребителей по вводу в обращение купюр номиналом 2000 и 200 рублей и другим вопросам денежного обращения. Всего поступило 14 обращений. В основном жители края обращались за консультацией, восемь обращений касались отдельных аспектов введения в оборот купюр номиналом 2000 и 200 рублей. Единичные обращения касались вопросов расчёта мелкими монетами.

Пенсионерке, которая пожаловалась на отказ продавца принять новые купюры, помогли составить претензионное письмо в адрес торговой организации. Также ей предложили написать письменное обращение в Роспоребнадзор, объяснив, что любой отказ в приёме новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей является неправомерным. Юрлицам-нарушителям может грозить административный штраф до 50 тысяч рублей.

Между тем новые купюры красноярцы успели обсудить в соцсетях. Некоторые подписчики красноярских пабликов сделали такой вывод: купюры пока непривычные, «зато красиво выглядят».

«Новенькие, хрустящие, на вид красивые», — пишут горожане.

Но часть подписчиков отметила, что новые купюры выглядят слишком «по-европейски»:

"Дизайн выбивается из «нашего», жутко «по-европейски».

А некоторые красноярцы в шутку предложили ввести купюры номиналом 99 и 999 рублей, мол, слишком часто на ценниках в магазинах встречаются эти цифры.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, новые купюры номиналом 200 и 2000 тысячи рублей поступили в обращение с конца 2017 года. «Двухсотрублёвку» украшают изображения памятника затопленным кораблям в Севастополе и государственного историко-архитектурного музея-заповедника Херсонес Таврический. На двухтысячной купюре изображены космодром Восточный в Амурской области и мост на остров Русский во Владивостоке.

О том, как к новым купюрам отнеслись жители других регионов России, читайте в сюжете ИА REGNUM «Новые денежные знаки Банка РФ».