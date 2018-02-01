Москва, 1 февраля, 2018, 08:30 — ИА Регнум. В ряде регионов России установилась морозная погода. Усилен контроль температуры воздуха в помещениях социальных учреждений, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Андрей Рябушкин. Зимнее утро. 1903

Речь идет о лечебно-профилактических и образовательных организациях, учреждениях для детей и пожилых людей, домах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и домах-интернатах для инвалидов. В помещениях, где постоянно находятся взрослые и дети, должны исправно и эффективно функционировать системы отопления, нагревательное и отопительное оборудование.

Руководителям учреждений необходимо следить за температурой в помещениях. Так, в соответствии с санитарными правилами, в игровых комнатах дошкольных учреждений температура не должна опускаться ниже 21 °C, в спальнях — ниже 19 °C, в классах и кабинетах школ — ниже 18 °C.

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Особого внимания руководителей требует проведение работ на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях. Работники коммунального хозяйства, строители, лесозаготовители, сельскохозяйственные рабочие не должны переохлаждаться и простужаться. Такие сотрудники должны быть обеспечены теплой рабочей одеждой, рукавицами, обувью, головными уборами.

Продолжительность работы за пределами отапливаемых помещений в зимний период определяется рядом факторов. В их числе — климатический пояс, энергозатратность работ, температура воздуха и скорость ветра, использование средств индивидуальной защиты, наличие помещений для обогрева. Кроме того, должны быть предусмотрены перерывы на обогрев.

В Роспотребнадзоре отметили, что продолжают контроль за обстановкой.

Как сообщало ИА REGNUM, перебои с электроснабжением наблюдаются в Алтайском крае. В последние недели января в регионе держатся аномальные морозы. Сложная ситуация и в других сибирских регионах, включая Хакасию, Красноярский край, Омскую и Новосибирскую области.

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