Пермь, 1 февраля, 2018, 08:27 — ИА Регнум. В Перми согласно общему сценарию 1 февраля начинается приём в первые классы общеобразовательных учреждений. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города, по предварительным прогнозам в 2018—2019 учебном году за парты сядут более 14 тысяч первоклассников.

Богданов-Бельский Николай Петрович. У дверей школы. (фрагмент) 1897

Традиционно с 1 февраля по 30 июня принимают заявления относительно детей, проживающих на закреплённой за образовательным учреждением территории. С 1 июля по 5 сентября ведётся приём документов остальных детей.

Примечательно, что схема закрепления жилых домов за школами ежегодно меняется. Чиновники этого и не скрывают.

«В связи с открытием новых корпусов школ, а также с появлением нового жилого фонда постановление администрации города Перми о закреплении территорий за образовательными учреждениями издается ежегодно. Информация о закреплении размещена на Едином портале пермского образования в разделе «Образовательная волна», а также на сайтах образовательных учреждений города», — пояснили в мэрии и заявили, что гарантируют — ни один первоклассник не останется без места.

Между тем, родители как будущих, так и уже состоявшихся первоклассников считают, что схема составлена хитро. За элитными школами может быть закреплено мизерное число домов, что наводит на нехорошие подозрения. Например, при одной из элитных гимназий в прошлые годы числилось всего три дома. При таких схемах в школы по прописке попадает малое число детей, остальные, как утверждают родители, идут по конкурсу.

Одна из мам в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM поделилась опытом устройства своего ребёнка в школу:

«Элитные школы, да и обычные, перегружены. Казалось бы, дом рядом с элитной школой, но были волнения — попадём ли в неё по прописке. Хорошо есть бабушки и дедушки, которые проживают рядом с двумя другими элитными школами. Уже подумывали менять прописку для ребёнка».

Пермяки говорят, что на протяжении многих лет в краевой столице занимались строительством детских садов, при этом отодвинув тему строительства школ на второй план. В результате школы явно перегружены. Нагрузка на учителей большая. Есть случаи, когда один педагог является классным руководителем двух классов, которые учатся в разные смены.

Сейчас лёд тронулся. Строятся новые корпуса школы № 59 в Дзержинском районе и школы №42 в Свердловском районе города. Таким образом, 2 тысячи пермских школьников получат возможность учиться в новых зданиях. Планируется, что новостройки примут учеников уже 1 сентября 2018 года. В целом до 2022 года в Пермском крае планируется построить 27 школ на 15 тысяч мест. Ежегодно намерены открывать одну-две школы.

Добавим, что ажиотажа с очередями для записи детей в школы Перми в 2017 году не отмечено. Ночных дежурств и безумных очередей не было.