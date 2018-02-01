Вашингтон, 1 февраля, 2018, 08:20 — ИА Регнум. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало фотографии с Марса, сделанные марсоходом Curiosity в 2012 году.

NASA

Фотографии были получены в конце 2017 года. На снимках запечатлен хребет Вера-Рубин, на котором отмечается 18-километровый путь марсохода от кратера Гейла.

Сначала аппарат Curiosity находился в северной части Вера-Рубина, потом продвинулся в южную область хребта. Диаметр кратера Гейла, по которому путешествовал марсоход, составляет 154 километра.

Фотография сбалансирована в белом цвете, поэтому изображение напоминает снимок, сделанный на Земле днем. На видео, сделанном NASA, видны дюны, осыпи и камни.

Curiosity находится на Красной планете уже более 1951 сола (средние солнечные сутки на Марсе, они составляют примерно 24 чача 39 минут и 35 секунд), проделав путь в 18 километров.