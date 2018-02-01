Ульяновск, 1 февраля, 2018, 07:53 — ИА Регнум. Легендарной «буханке» — УАЗ-450 исполнилось 60 лет, первый автомобиль этой модели сошел с конвейера Ульяновского автозавода в конце января 1958 года, об этом 31 января сообщила пресс-служба предприятия.

Felix O УАЗ-452 «Буханка»

Первые образцы автомобиля прошли заводские тесты еще в 1957 году, машина побывала в песках пустыни Каракум, побывала в Казахстане и на Памире.

К началу 1958 года завод уже готов был производить около четырех тысяч автомобилей в год. Впоследствии предприятие выпустило такие модификации, как бортовой грузовик УАЗ-450Д, цельнометаллический фургон УАЗ-450, санитарный автомобиль УАЗ-450А и микроавтобус УАЗ-450В.

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Автомобиль был модернизирован в 1966 году, до этого момента с конвейера завода сошло более 55 тыс. машин. В 2007 году в рамках проекта «Здоровье» более 2,3 тыс. модернизированных УАЗ-450 были поставлены в различные места страны.

Новые автомобили были оснащены гидроусилителем руля, мостами «Спайсер», замком с противоугонным устройством и многофункциональным рулевым переключателем.

За последние пять лет УАЗ выпустил более 156 тыс. этих автомобилей в версиях, предназначенных для коммерческой деятельности. По одной из версий, машина получила прозвище «буханка» за свою форму, напоминающую буханку хлеба. По другой — её так назвали потому, что УАЗ-450 часто использовался для перевозки продуктов.