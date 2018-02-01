Бангкок, 1 февраля, 2018, 07:50 — ИА Регнум. Запрет на курение в пределах популярных пляжей в Тайланде вводится с 1 февраля 2018 года. Нарушителей порядка будут штрафовать и могут посадить в тюрьму, сообщил 1 февраля журналистам глава регионального департамента морских и береговых ресурсов королевства Баннарак Сермтхонг.

Запрет курения

В соответствии с принятым указом, на пляжах вводятся специально отведенные места, где курильщики могут насладиться табачным дымом. Вне этих зон зажженная сигарета, даже прогулка с зажжённой сигаретой, будет приравниваться к нарушению правил.

«Прежде чем идти на пляж курильщики должны погасить сигарету. Курение строго запрещено», — сказал Сермтхонг.

Нарушившие правила курильщики могут получить штраф до 100 тысяч таиландских бат (около $3 тыс) и/или тюремное заключение сроком до одного года.

Предупреждающие надписи на пляжах в пятнадцати провинция появились несколько месяцев до начала действия ограничений. Власти Тайланда убеждены, если мера окажется успешной, то она будет расширена на все пляжи в стране.

В настоящее время запрет на курение установлен на пляжах:

  • Банчыан (провинция Трат);
  • Лем Садет (Чантхабури);
  • Сенг Чун (Районг)
  • Паттайя (включая Джомтиен) и Банг Сен и Сай Кео (Чонбури);
  • Ча-Ам, Хуа Хин (Пхетчабури);
  • Кхао Такиап (Прачуап Кирикхан);
  • Сай Ри (Чумпхон);
  • Плай Сай (Накхон Ситхаммарат);
  • Чалатхат (Сонгкла);
  • Васукри (Паттани)
  • Ко Кхай Нок и Ко Кхай Най (Пханга);
  • Пхра Э, Кхлонг Дао и Ко Куанг (Краби);
  • Чао Самран (Транг).

О готовности штрафовать курильщиков на пляжах местные власти сообщали и раньше. В октябре 2017 года департамент морских и прибрежных ресурсов сообщал, что предлагаемая мера вводится в связи с большим количеством окурков на пляжах.

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