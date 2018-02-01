Москва, 1 февраля, 2018, 07:45 — ИА Регнум. Недалеко от метро «Нагатинская» в Москве произошла массовая драка, сотрудники полиции проводят проверку. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев происшествия.

Адриан ван Остаде. Драка. 1637

Отмечается, что инцидент произошел поздно вечером 31 января. По словам очевидцев, около станции произошел конфликт, в котором участвовали не менее шести человек.

В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что на Варшавском шоссе сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких участников потасовки.

В результате происшествия никто не пострадал, по факту конфликта проводится проверка.

Напомним, ранее на Севастопольском проезде в Москве произошла массовая драка с участием 12 человек, в результате инцидента пострадали двое.

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