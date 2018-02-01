Москва, 1 февраля, 2018, 07:28 — ИА Регнум. Накануне, 31 января, жители планеты смогли наблюдать редкое астрономическое явление — суперлуние. Снимками «кровавой» Луны пользователи охотно делились в соцсетях.

Скриншот со страницы Натальи Казанцевой «ВКонтакте» https://vk.com Суперлуние

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Причём фотографировали на любой гаджет, который оказался под руками. Некоторые сетовали, что телефонная камера не передаёт той красоты, которую можно увидеть невооружённым глазом.

«Огромная яркая луна. Жаль, что телефонная камера не передаёт эту красоту», — пишут пользователи.

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«Вот и второй фонарь во дворе появился. Как ярко светит», — радуются интернет-пользователи.

Скриншот со страницы Анны Батуры «ВКонтакте» https://vk.com Багровая Луна

Светило на фотографиях представлено в разные моменты затмения. Есть фото из Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска и Кемерово, Перми и Сургута.

А вот жителям Волгограда пришлось довольствоваться только огромной полной Луной. Наблюдать лунное затмение они не смогли, так как Луна оказалась в регионе только вечером, когда затмение уже подходило к концу. Не коснулось и всех западных и юго-западных районов России.

Скриншот со страницы Сергея Скворцова «ВКонтакте» https://vk.com Редкое астрономическое явление (из Санкт-Петербурга)

Наблюдательные площадки были организованы практически во всех планетариях. Также трансляцию суперлуния в сети интернет организовало американское аэрокосмическое агентство NASA.

Добавим, следующее полное затмение Луны состоится 27 июля 2018 года.