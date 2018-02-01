Багдад, 1 февраля, 2018, 07:26 — ИА Регнум. Вооруженные формирования курдов, выдвинуты на Нобелевскую премию мира в 2018 году, сообщает 1 февраля Kurdistan.ru.

Курдские пешмерга

Пешмерга были номинированы норвежским парламентарием Химаншу Гулати за вклад в борьбу с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Пешмерга сыграли ключевую роль в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), являющейся, по моему мнению, величайшим злом человечества», — отметил Гулати.

По мнению норвежского парламентария, если бы не активные действия пешмерга, то «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было бы значительно влиятельнее на сегодняшний день.

«Задачей всего человечества является борьба с этим злом, и в противостоянии ему пешмерга находится на переднем краю», — резюмировал Гулати.

Напомним, за время боевых действий против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке, курдские ополченцы сыграли важную роль в борьбе с ними. За три года сражений погибло свыше 1 тыс. 700 пешмерга, 10 тыс. получили ранения.