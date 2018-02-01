Москва, 1 февраля, 2018, 07:19 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 31 января незначительным ростом. Покупатели к закрытию смогли отыграть все утренние потери, которые они понесли после выхода данных Американского института нефти (API), заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Schmucki Нефть

Данные показали увеличение запасов нефти и бензина. После публикации данных минэнерго США продавцы предприняли попытку обвалить цену, но потерпели неудачу.

Цена на Brent отскочила от уровня 67,89 до 68,95. Участники рынка видимо посчитали, что снижение цен на данных API было достаточным, что проигнорировать отчет EIA, сконцентрировавшись на снижении запасов нефтепродуктов.

Согласно последним данным EIA., за последнюю неделю, завершившуюся 26 января, запасы сырой нефти в стране увеличились на 6,776 млн баррелей до 418,4 млн баррелей (прогноз был +0,9 млн баррелей).

Запасы бензина сократились на 1,980 млн баррелей (прогноз был +2,0 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 1,940 млн баррелей (прогноз был — 0,700 млн баррелей). Добыча нефти в США возросла на 41 тыс. до 9,919 млн баррелей в день.

Сегодня, 1 февраля, баррель Brent стоит $68,96. В результате отскока от 67,81 сформировалась разворотная формация. Если её покупатели смогут реализовать, то цена вернётся к уровню $69,60. Если нет, то покупателям опять придется отступать к $68,20.

Напомним, 31 января стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,04%, до $69,05 за баррель, WTI — на 0,35%, до $64,73 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в марте 2018 года на СПбМТСБ составляет $66,50 за баррель.

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