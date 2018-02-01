Оттава, 1 февраля, 2018, 05:34 — ИА Регнум. Законопроект о внесении изменений в национальный гимн «О, Канада» одобрен канадским Сенатом в третьем чтении, сообщает Верхняя палата парламента в Twitter.

Alex Indigo Флаг Канады

Уточняется, что в англоязычной версии гимна слово «сыны» заменят на слово «мы». В гимне фраза «патриотизм — удел всех твоих сынов» заменяется на «патриотизм — удел всех нас».

Теперь, чтобы закон вступил в силу, он должен быть подписан генерал-губернатором Канады Жюли Пейетт.

Напомним, ранее этот законопроект был одобрен Палатой общин (нижняя палата канадского парламента). Инициатором в 2016 году выступила Либеральная партия. Консервативная партия не одобряет законопроект.

Стоит отметить позицию канадского премьер-министра Джастина Трюдо, который позиционирует себя как феминист.

С апреля 2013 года он возглавляет Либеральную партию Канады, а с ноября 2015 года — канадское правительство. Либералы победили на парламентских выборах 2015 года.

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