Ереван, 1 февраля, 2018, 04:58 — ИА Регнум. Во время своей встречи с послом КНР в Армении Тянь Эрлуном премьер-министр Армении Карен Карапетян отметил, что его страна всегда была нацелена на расширение сотрудничества с китайскими инвесторами, сообщает 31 января китайское агентство «Синьхуа».

Флаг Китая

"Я уверен, что наша работа активизирует расширение присутствия китайского капитала в экономике Армении», — заявил Карапетян, подчеркивая важность содержательного развития экономического сотрудничества между двумя странами.

«У нас имеются хорошие возможности для развития двусторонних отношений. Торговый оборот меду нашими странами вырос на 34,5% с января по ноябрь 2017 года. Это хорошая динамика в укреплении двусторонних связей», — отметил Тянь, сообщает издание.

Посол также проинформировал премьер-министра в том, что Китай желает укрепить и расширить сотрудничество с Арменией в рамке конкретных проектов. Так, по словам Тяня, Китай уже выделил 15 млн долларов США на строительство школы китайского языка в Ереване. Кроме того, Поднебесная намерена пополнить автопарк машин скорой помощи Армении.

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Стороны также обсудили целый ряд вопросов, относящихся к теме сотрудничества в сферах сельскохозяйственного производства и переработки, информационных технологий, строительства, туризма и иных сферах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Китай активно нацелился на освоение экономического и геополитического потенциала сотрудничества с Арменией. В частности, китайская компания AVIC International заявила о своем желании сотрудничать с Арменией в области дорожного строительства и авиации.